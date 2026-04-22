ألمانيا تخفض توقعات نمو الاقتصاد 50 % في 2026

خفضت ​وزارة الاقتصاد في ألمانيا، أمس، ​توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال 2026 و2027، ورفعت توقعاتها للتضخم، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز جراء حرب ⁠إيران.

وتتوقع الحكومة حالياً نمواً 0.5 % لعام 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند ‌1.0 % بتراجع 50 %، كما قلصت توقعات النمو لعام 2027 من ‌1.3 % إلى 0.9 %.

وقالت ‌كاثرينا رايشه، وزيرة الاقتصاد في ألمانيا: «الصدمات الجيوسياسية ‌الخارجية تعرقل مجدداً التعافي الاقتصادي الذي ​كان متوقعا هذا ‌العام».

ويجد ​أكبر اقتصاد في ⁠أوروبا صعوبات في استعادة زخمه منذ بدء الجائحة. وتشكل ​المنافسة ⁠المتزايدة ⁠مع الصين وارتفاع تكاليف الطاقة، التي تسببت فيها حرب أوكرانيا ⁠أولا وتفاقمت الآن بسبب حرب إيران، تحديين رئيسيين لنموذجها الاقتصادي القائم على الصادرات.

وتتوقع الوزارة حاليا أن يرتفع ‌معدل التضخم إلى 2.7 % هذا العام وإلى ​2.8 % في 2027 مقارنة مع 2.2 % العام الماضي.