ألمانيا تخفض توقعات نمو الاقتصاد 50 % في 2026

خفضت وزارة الاقتصاد في ألمانيا، أمس، توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال 2026 و2027، ورفعت توقعاتها للتضخم، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز جراء حرب إيران.
وتتوقع الحكومة حالياً نمواً 0.5 % لعام 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 1.0 % بتراجع 50 %، كما قلصت توقعات النمو لعام 2027 من 1.3 % إلى 0.9 %.
وقالت كاثرينا رايشه، وزيرة الاقتصاد في ألمانيا: «الصدمات الجيوسياسية الخارجية تعرقل مجدداً التعافي الاقتصادي الذي كان متوقعا هذا العام».
ويجد أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في استعادة زخمه منذ بدء الجائحة. وتشكل المنافسة المتزايدة مع الصين وارتفاع تكاليف الطاقة، التي تسببت فيها حرب أوكرانيا أولا وتفاقمت الآن بسبب حرب إيران، تحديين رئيسيين لنموذجها الاقتصادي القائم على الصادرات.
وتتوقع الوزارة حاليا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.7 % هذا العام وإلى 2.8 % في 2027 مقارنة مع 2.2 % العام الماضي.