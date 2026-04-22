قطاع الاتصالات العالمي يتجه لأكبر صفقة اندماج في التاريخ بـ 380 مليار دولار

يستعد قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدخول مرحلة تاريخية جديدة، مع تداول أنباء عن صفقة اندماج محتملة، قد تصبح الأكبر في تاريخ صفقات الشركات على مستوى العالم، بقيمة سوقية تصل إلى نحو 380 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» تجري شركة دويتشه تيليكوم الألمانية ومجموعة T-Mobile الأمريكية مناقشات حول إنشاء شركة قابضة جديدة، تقوم بتقديم عرض تبادل أسهم، يهدف إلى دمج حصص الشركتين تحت كيان واحد موحد.

وإذا ما اكتملت الصفقة فستجمع بين شركتين عملاقتين في قطاع الاتصالات بقيمة سوقية إجمالية تقارب 380 مليار دولار، ما من شأنه إنشاء مجموعة أكثر قوة وقدرة على التوسع، وتنفيذ عمليات استحواذ مستقبلية في أسواق عالمية مختلفة، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع الاتصالات والبيانات.

وبحسب «بلومبرغ» فإن هذه الخطوة قد تتجاوز من حيث الحجم صفقة AOL–Time Warner، التي بلغت قيمتها 186 مليار دولار، وكذلك صفقة Vodafone AirTouch–Mannesmann، التي شكلت إحدى أكبر صفقات مطلع الألفية، ما يجعلها مرشحة لتسجيل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الاندماجات.

ورغم الحجم الكبير للصفقة المحتملة فإنها تواجه تحديات تنظيمية وسياسية معقدة، إذ من المتوقع أن تطلب تعهدات واضحة بشأن حماية المنافسة في الأسواق المحلية، إلى جانب ضرورة حصولها على موافقة الحكومة الألمانية، التي تمتلك حصة في دويتشه تيليكوم.

وتعكس هذه التحركات اتجاهاً متصاعداً نحو توحيد الكيانات الكبرى في قطاع الاتصالات، في محاولة لتعزيز القوة السوقية، ومواجهة التكاليف المتزايدة، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وشبكات الجيل الجديد.