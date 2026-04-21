أمازون توسع شراكتها مع أنثروبيك باستثمار قدره 5 مليارات دولار

أعلنت شركة أمازون، يوم أمس الاثنين، أنها توسع شراكتها مع شركة أنثروبيك المنافسة لـ "أوبن إيه آي"، عبر استثمار جديد بمليارات الدولارات.

وقالت أمازون إنها ستستثمر في البداية 5 مليارات دولار في الشركة المطورة لروبوت الدردشة "كلود"، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية قد تصل إلى 20 مليار دولار في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، ستحصل أنثروبيك على قدرة حوسبة تصل إلى 5 جيجا وات من الأجيال الحالية والمستقبلية من رقائق تراينيوم التابعة لأمازون، لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها.

وبشكل عام، تخطط الشركة المطورة لـ "كلود" لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على أشباه الموصلات وقوة الحوسبة من أمازون خلال السنوات العشر المقبلة.

وتعد أمازون، أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم، أيضا أكبر مزود لخدمات الحوسبة السحابية عبر ذراعها خدمات أمازون ويب.

وكانت أمازون بالفعل من أبرز الداعمين لأنثروبيك، إذ استثمرت سابقا 8 مليارات دولار في الشركة.

وتعد أنثروبيك، المنافسة لشركة أوبن إيه آي المطورة لـ "تشات جي بي تي"، من الشركات التي تصدرت عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك بسبب توترات مع الحكومة الأمريكية.

وقالت الشركة إن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها يجب ألا تستخدم في أنظمة الأسلحة الذاتية أو في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة. ولاحقا، صنف البنتاغون أنثروبيك كعامل خطر على سلاسل الإمداد، وهو قرار تطعن فيه الشركة قضائيا.

وفي تطور أحدث، أثارت أنثروبيك اهتماما واسعا بإطلاق نموذج "كلود ميثوس بريفييو" المصمم لاكتشاف الثغرات البرمجية التي قد تكون غير مكتشفة منذ سنوات. وفي الأيدي الخاطئة، يمكن استخدام هذه التقنية كسلاح سيبراني، لكنها في الوقت نفسه تساعد الحكومات والشركات على تعزيز أنظمتها.

ولا تعتزم أنثروبيك إطلاق "ميثوس بريفييو" للعامة.