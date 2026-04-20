بيانات: حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة

أظهرت بيانات تتبع ‌السفن ​أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة الاثنين، إذ لم تمر سوى ثلاث سفن خلال 12 ساعة. وأظهرت تحليلات لصور الأقمار ⁠الصناعية وبيانات من «سينماكس» وبيانات تتبع للسفن من «كبلر» أن ناقلة «نيرو» التي تحمل منتجات نفطية، وهي خاضعة لعقوبات بريطانية ‌بسبب أنشطة متعلقة بالنفط الروسي، غادرت الخليج وتبحر عبر المضيق.

وأشارت البيانات إلى ‌أن سفينتين، إحداهما ناقلة كيماويات، والأخرى ناقلة ‌لغاز البترول المسال، أبحرتا إلى ‌الخليج عبر المضيق الاثنين. وتخضع ناقلة «أكسون 1» التي تحمل غاز البترول المسال ​لعقوبات أمريكية منفصلة ‌بسبب ​أنشطة تجارية مع إيران.

وبدا ⁠أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في خطر بعد ​أن ⁠أعلنت ⁠الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، ما دفع طهران ⁠للتوعد بالرد ورفض المشاركة في مفاوضات جديدة لوقف الحرب في الوقت الحالي.

وقالت شركة «كلاركسونز» لخدمات الشحن والوساطة في مذكرة: شهدت الأسابيع القليلة الماضية ‌عدة بدايات خاطئة، ورغم احتمال التوصل إلى شكل من ​أشكال الحل في مرحلة ما، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف توقيت تحقيق أي انفراجة يمكن أن تصمد.