التوترات تخيم بظلالها على سوق السلع الفاخرة

ألقت حرب إيران بثقلها على قطاع السلع الفاخرة، مع تباطؤ الإنفاق في مراكز التسوق الفاخرة في الخليج، وتراجع المبيعات في المطارات، وفتور التسوق السياحي في أوروبا. فمن «هيرميس» إلى «لويس فويتون» و«جوتشي»، جاءت نتائج الربع الأول دون التوقعات، في انعكاس لتداعيات التوترات الجيوسياسية على قطاع لا يزال يرزح تحت ضغوط مستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأعلنت شركة «إل في إم إتش مويت هينيسي لويس فويتون» في بيان أن الإيرادات في وحدة الأزياء والسلع الجلدية الرئيسة انخفضت بنسبة 2% في الربع الأول، وهو أسوأ من الانخفاض المُتوقع بنسبة 0.05% من قبل المحللين. وبشكل عام، ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 1%، متخلفة عن التقديرات.

وعكست نتائج «غوتشي» أيضاً وقع الحرب على قطاع السلع الفاخرة، إذ تراجعت إيرادات العلامة التابعة لـ«كيرينغ» بنسبة 8% على أساس مقارن خلال الربع الأول، في انخفاض يفوق بنحو الضعف توقعات المحللين، ما يعقد جهودها لاستعادة الزخم تحت إدارة وقيادة إبداعية جديدة، وفق بلومبرغ.

وتراجعت القيمة السوقية المجمّعة لعشر شركات أوروبية مدرجة في قطاع السلع الفاخرة بنحو 176 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».