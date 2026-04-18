«فلاي دبي» تفتح باب التقديم لوظائف طاقم الضيافة الجوية

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن فتح باب التقديم لشغل وظائف طاقم الضيافة الجوية، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كوادرها البشرية ومواكبة النمو المتسارع في عملياتها وشبكة وجهاتها.

ودعت الشركة الراغبين في الانضمام إلى فريقها إلى التقدم عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوظيفة توفر فرصة للعمل ضمن بيئة دولية ديناميكية تتيح السفر إلى مختلف أنحاء العالم، والتفاعل مع ثقافات متعددة، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية والمهنية في قطاع الطيران.

وأكدت «فلاي دبي» أن طاقم الضيافة يمثل الواجهة الرئيسة للشركة وسفراء لعلامتها التجارية ولمدينة دبي.

وحددت الشركة مجموعة من المتطلبات الأساسية للمتقدمين، من بينها ألا يقل العمر عن 21 عاماً، والتمتع بمظهر مهني لائق، وإجادة اللغة الإنجليزية، إضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق متعدد الثقافات والتعامل مع بيئة عمل مرنة تتطلب ساعات عمل غير منتظمة. كما أشارت إلى أهمية امتلاك مهارات خدمة العملاء، ويفضل وجود خبرة سابقة في مجالات الطيران أو الضيافة أو التجزئة.

وفي ما يتعلق بالمزايا، أوضحت الشركة أن الحزمة الوظيفية تشمل راتباً أساسياً مع بدلات للمسكن والمواصلات، إضافة إلى دخل متغير يعتمد على ساعات الطيران، إلى جانب التأمين الصحي، وإجازات سنوية مدفوعة، وتذاكر سفر سنوية، ومزايا خاصة لأفراد العائلة والأصدقاء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الطيران انتعاشاً ملحوظاً، ما يدفع الشركات إلى توسيع فرق العمل وتعزيز جاهزيتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

وتواصل «فلاي دبي» الاستثمار في كوادرها البشرية باعتبارها من أهم ركائز النمو، حيث تحرص على استقطاب وتطوير المواهب في مختلف المجالات، ولا سيما طاقم الضيافة الجوية الذي يمثل واجهة الشركة في تقديم تجربة سفر متميزة. ويأتي فتح باب التوظيف ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز جاهزيتها التشغيلية ومواكبة الطلب المتزايد على السفر، في ظل الانتعاش المستمر الذي يشهده قطاع الطيران عالمياً.

ونمت أعداد موظفي «فلاي دبي» العام الماضي بنسبة 11%، ليصل الإجمالي إلى 6763 موظفاً، كما عزّزت «فلاي دبي» قدراتها الداخلية، بإطلاق «برنامج تدريب الطيارين للمبتدئين» و«برنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات».

