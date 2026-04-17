آمال انتهاء حرب إيران تعزز مكاسب الذهب للأسبوع الرابع

استقر سعر الذهب إلى حد ​كبير الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ هدأت آمال ‌التوصل إلى اتفاق ​سلام بين الولايات المتحدة وإيران من المخاوف بشأن زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4783.91 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفع المعدن النفيس بنحو 0.9 % منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 % إلى 4805.20 دولارات.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً ينهي الحرب مع إيران. وحث ترامب جماعة حزب الله، المتحالفة مع طهران، على الالتزام بوقف إطلاق النار مع دخول هدنة مدتها 10 أيام حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل.

تهدئة الأسواق

وقال تيم ‌ووترر محلل السوق في كيه.سي.إم تريد «يراقب المستثمرون عن كثب أي تقدم ملموس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ويمكن أن يؤدي أي تقدم أو تمديد لوقف إطلاق النار الهش الحالي إلى ‌تهدئة أسواق النفط وتخفيف مخاوف التضخم، مما يمكن أن يفتح المجال ‌لمزيد من الارتفاع في الذهب».

ويتجه الدولار نحو انخفاض للأسبوع الثاني على ‌التوالي، مما يجعل السلع الأولية المقومة ‌بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار النفط، مما هدأ المخاوف من ارتفاع التضخم وسط تفاؤل باقتراب نهاية حرب ​إيران.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر ‌من 8 % منذ ​بدء حرب إيران أواخر فبراير وسط ⁠مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ​يقلص الطلب على ⁠هذا الأصل الذي ⁠لا يدر عائداً.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 27 % لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ⁠في ديسمبر وكانت التوقعات قبل الحرب تشير إلى خفضين هذا العام.

في غضون ذلك، أوقفت البنوك الهندية طلبات استيراد الذهب والفضة من الموردين الأجانب، إذ علقت أطنان من المعدنين النفيسين في الموانئ بسبب عدم صدور قرار حكومي رسمي يجيز استيرادهما.

وسجل الطلب على الذهب في الهند مستويات متوسطة خلال الأسبوع، ‌إذ ضغطت الأسعار المحلية المرتفعة على مشتريات التجزئة قبيل عطلة مهرجان أكشايا تريتيا المهم في البلاد. واستقرت علاوات ​الذهب في الصين.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 %إلى 78.97 دولاراً للأونصة، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

واستقر البلاتين عند2085.70 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.1 % إلى 1548.82 دولاراً واتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب ​للأسبوع الثالث على التوالي.