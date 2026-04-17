نيكاي يتراجع بسبب أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة عن أعلى مستوى له على الإطلاق ‌والذي سجله ​في الجلسة الماضية مع بيع المستثمرين أسهم شركات التكنولوجيا لتوخي الحذر بعد المكاسب السريعة التي حققها المؤشر.

وانخفض نيكاي 1.75 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58475.9 نقطة، بعد ارتفاعه 2.4 ⁠بالمئة أمس الخميس.

وكسب المؤشر أكثر من خمسة بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وارتفع 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 بالمئة ‌إلى 3760.81، وارتفع 0.56 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية إن المستثمرين توخوا ‌الحذر بشأن المكاسب الحادة للمؤشر نيكاي ‌وباعوا الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح.

وخلال ‌الليل، ختم المؤشران ستاندرد ‌اند بورز 500 وناسداك التعاملات عند مستويات قياسية للجلسة الثانية على ​التوالي. وسجل أيضا ‌المؤشر فيلادلفيا لأشباه ​الموصلات ارتفاعا قياسيا، وقفز بنسبة ⁠تجاوزت 30 بالمئة عن أدنى مستوى له والذي بلغه في 30 مارس آذار.

وفي اليابان، تخلى سهم ​أدفانتست ⁠المصنعة لمعدات ⁠اختبار الرقائق عن مكاسبه المبكرة لينهي التداول بانخفاض 2.64 بالمئة.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق ⁠3.95 بالمئة وخسر سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 3.1 بالمئة.

وهوى سهم كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة عالية الأداء بنسبة 9.86 بالمئة وتراجع سهم فوجيكورا المصنعة لكابلات الألياف الضوئية 3.18 بالمئة. ونزل سهم ‌سومكو المصنعة لرقائق السيليكون 9.99 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على نيكاي.

لكن ​سهم (تي.دي.كيه) لتصنيع المكونات الإلكترونية كسب 2.99 بالمئة.

ومن بين 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 30 بالمئة وانخفض 65 بالمئة ولم يطرأ ​تغير يذكر على ‌أربعة بالمئة.