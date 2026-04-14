صعود جماعي للأسهم الأوروبية وانخفاض سهم «إل. في. إم. إتش»

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الثلاثاء، مع هبوط عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، رغم إعلان الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وخالف سهم مجموعة إل. في. إم. إتش الفرنسية للسلع الفاخرة اتجاه الصعود وتراجع 2 % في بداية تداولات الثلاثاء بعد تأثر مبيعات الربع الأول بتداعيات حرب إيران.
وقالت المجموعة - وهي الأولى بين شركات السلع الفاخرة التي تعلن نتائجها المالية في الموسم الحالي لإعلانات النتائج - إن الصراع أدى إلى خفض مبيعاتها 1 % على الأقل. ويعكس هذا التراجع انخفاض الإنفاق في مراكز التسوق الخليجية مثل دبي، وقلة عدد المتسوقين القادمين من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وتراجع سهم إل. في. إم. إتش 27 % منذ بداية العام وسط تراجع الآمال في انتعاش الطلب على السلع الفاخرة. وكتب توماس شوفيه المحلل لدى سيتي بنك «السبب الرئيسي لعدم اليقين هو تأثير الصراع في الشرق الأوسط على ظروف الاقتصاد الكلي وثقة المستهلكين وتدفقات السائحين حول العالم».
وصعد المؤشر الأوروبي «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.55 % عند 617 نقطة، وزاد «داكس» الألماني بنسبة 1 % عند 23979 نقطة، كما ارتفع «كاك 40» الفرنسي 0.45 % عند 8271 نقطة، فيما أضاف «فوتسي 100» البريطاني نحو 0.25 % عند 10608 نقاط.