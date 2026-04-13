الذهب ينخفض وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية تتراجع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى ​مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع ‌تحت ضغط ​ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب ⁠في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4694.30 دولارا للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريل.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.4 بالمئة إلى 4717.80 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار مما ‌زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار ‌مخاوف من التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه ‌البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي ‌قد يحد من شحنات ‌النفط الإيرانية بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء ​الحرب.

ورد الحرس الثوري ‌الإيراني بالتحذير ​من أن السفن العسكرية التي تقترب ⁠من المضيق ستُعتبر منتهكة لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بصرامة وحسم، مما يشير إلى احتمال حدوث ​تصعيد خطير.

انخفض ⁠سعر الذهب ⁠في المعاملات الفورية بأكثر من 11 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران في 28 فبراير.

ويرى المتعاملون الآن ⁠أن فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ضئيلة، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد من نطاق التيسير النقدي. وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة ‌مرتين من قبل المركزي الأمريكي هذا العام.

ويميل الذهب الذي لا يدر ​عائدا إلى الصعود في أوقات انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 74.45 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 2019.35 دولارا، بينما ارتفع ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1531.50 ‌دولارا.