عقارات دبي.. المطورون يواصلون البناء والمستثمرون يراهنون على المدى الطويل

يواصل المطورون العقاريون في دبي تنفيذ مشاريعهم بوتيرة نشطة، في وقت تم فيه بيع نحو 90% من الوحدات المتوقع تسليمها خلال الـ12 شهراً المقبلة، ما يعكس متانة الطلب واستمرار ثقة المستثمرين، الذين باتوا يركزون بشكل متزايد على الاستثمار طويل الأجل بدلاً من المكاسب السريعة.

وكشفت شركة «بتر هومز» Betterhomes أن سوق العقارات قيد الإنشاء في دبي يدخل مرحلة أكثر انتقائية، حيث أصبح المشترون يولون أهمية أكبر لعوامل التسعير، وثقة التسليم، والقيمة طويلة الأجل، بدلاً من الاعتماد على الزخم قصير المدى.

وجاءت هذه الرؤية على لسان هاري مارتن، مدير قسم العقارات على الخارطة وأسواق رأس المال في «بتر هومز»، خلال ندوة «تحديثات سوق دبي العقاري» التي عقدت مؤخراً.

وأوضح مارتن أن العقارات على الخارطة شكّلت نحو 70% من إجمالي معاملات السوق خلال العام الماضي، إلا أن السوق بدأ يشهد حالة من الاستقرار بعد سنوات من النمو القوي، وأضاف إن قيمة التصرفات العقارية في مارس سجلت نحو 40 مليار درهم في مؤشر إلى بقاء النشاط عند مستويات قوية بشكل عام.

وأشار إلى أن المشترين أصبحوا أكثر تدقيقاً في تقييم القيمة، دون أن يكون ذلك مؤشراً إلى وجود ضغوط أو تخفيضات حادة في السوق.

وقال: «لسنا عند مستويات الأسعار القياسية، لكننا أيضاً لا نشهد ضغوطاً واسعة أو خصومات كبيرة.. الواقع يقع في مكان ما بين الاثنين».

وأضافت إن أعمال البناء لا تزال نشطة في جميع أنحاء السوق، حيث يواصل المطورون البناء، في حين تم بالفعل بيع نحو 90% من الوحدات ضمن خطط التسليم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأكد مارتن أن السوق يشهد تحولاً واضحاً نحو المستثمرين طويلي الأجل، قائلاً: «نلاحظ توجهاً متزايداً نحو الاستثمار لآجال تمتد من 5 إلى 10 سنوات، بدلاً من البحث عن أرباح سريعة قصيرة الأجل".