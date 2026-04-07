«يو بي إس» يخفض توقعاته لمؤشر «إس آند بي 500» لعام 2026 بفعل مخاطر الشرق الأوسط

خفضت وحدة إدارة الثروات العالمية في يو بي إس توقعاتها لمؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لعام 2026، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، ما قد يضغط على النمو الاقتصادي ويُبقي مستويات التضخم مرتفعة في الولايات المتحدة.

وأوضحت المذكرة الصادرة في 6 أبريل أن البنك خفّض مستهدفه لنهاية العام إلى 7500 نقطة مقارنة بـ7700 نقطة سابقاً، كما قلّص هدف منتصف العام إلى 7000 نقطة بدلاً من 7300 نقطة، في مراجعة تعكس تزايد حالة الحذر في الأسواق.

وتراجع المؤشر القياسي بنحو 3.9% منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأسهم بفعل تقلبات الطاقة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وفي سيناريوها الأساسي، ترجّح يو بي إس أن يتراجع التصعيد خلال الأسابيع المقبلة، بما يسمح بعودة تدريجية لتدفقات الطاقة، إلا أنها حذّرت من أن استعادة مستويات الإنتاج السابقة قد تستغرق وقتاً أطول نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ما قد يُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر بشكل محدود على النمو، لكنه سيُبقي الضغوط التضخمية قائمة، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي هذا السياق، عدّلت يو بي إس توقعاتها لسياسة الفائدة، مرجّحة الآن تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وديسمبر، بدلاً من يونيو وسبتمبر كما كان متوقعاً سابقاً.

ورغم خفض المستهدف، لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية صعود المؤشر بنحو 13% مقارنة بمستوياته الحالية، مدعوماً بنمو أرباح الشركات، واستمرار الدعم النقدي، وتسارع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد البنك تمسكه بنظرته الإيجابية للأسهم الأمريكية، مع الإبقاء على توقعاته لأرباح شركات المؤشر عند 310 دولارات للسهم، متوقعاً أن تعاود الأسواق التعافي مع انحسار تداعيات الصراع.