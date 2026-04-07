تباين أداء الأسهم الأوروبية وقطاع ‌البنوك يقود المكاسب

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع بقاء ​المستثمرين في حالة ترقب وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ​واقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 597.24 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش. وشهدت البورصات الأوروبية الرئيسية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً، إذ ⁠تراجع المؤشر داكس الألماني 0.1% ، في حين صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.1% .

واستؤنف التداول بعد عطلة طويلة بمناسبة عيد القيامة في أوروبا. وتصدر قطاع البنوك المكاسب، إذ ارتفع 0.7% ، في حين سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات أقل زيادة.

وهوى (سهم إيه.إس.إم.إل) بنسبة 4.2%. واقترحت مجموعة من السياسيين الأمريكيين من مختلف الأحزاب قانوناً لفرض مزيد من القيود على صادرات معدات تصنيع رقائق الكمبيوتر إلى الصين.

وتعيش الأسواق حالة من التوتر منذ اندلاع صراع الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران في ​نهاية فبراير . وأدى إغلاق ​طهران الفعلي لمضيق هرمز إلى تأجيج ⁠المخاوف بشأن التضخم وزعزعة ثقة المستثمرين. ورغم الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية، لم تسفر المفاوضات حتى الآن عن أي تقدم.

وأدت حالة الضبابية إلى هيمنة العزوف عن المخاطرة على الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ودفع قطاع الطاقة الأوروبي إلى الارتفاع 0.8%. ومن بين الأسهم، قفز سهم يونيفرسال ميوزيك جروب 15.4%، بعد أن اقترحت شركة بيرشينج سكوير عملية استحواذ بقيمة حوالي 64.31 ​مليار دولار.