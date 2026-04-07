وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة أسوأ من 1973 و1979 و2022 مجتمعة

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لصحيفة لوفيجارو الفرنسية إن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها حصار ⁠مضيق هرمز: «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».

وأضاف في مقابلة مع الصحيفة نشرت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: «لم يشهد العالم من قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».

وتابع: إن الدول الأوروبية واليابان وأستراليا ودولاً أخرى ستتأثر، لكن الدول الأكثر عرضة للخطر هي الدول النامية التي ​ستعاني من ارتفاع أسعار ​النفط والغاز وارتفاع أسعار ⁠المواد الغذائية وتسارع معدلات التضخم.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة ​الدولية ⁠الشهر ⁠الماضي على السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. وقال بيرول: إن جزءاً من ⁠هذه الاحتياطيات تم السحب منها بالفعل، وإن العملية مستمرة.

ورداً على الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، أغلقت إيران بشكل شبه كامل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي ​يمر عبره حوالي 20% من النفط والغاز العالميين، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.