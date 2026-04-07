وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة أسوأ من 1973 و1979 و2022 مجتمعة

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لصحيفة لوفيجارو الفرنسية إن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها حصار مضيق هرمز: «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».
وأضاف في مقابلة مع الصحيفة نشرت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: «لم يشهد العالم من قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».
وتابع: إن الدول الأوروبية واليابان وأستراليا ودولاً أخرى ستتأثر، لكن الدول الأكثر عرضة للخطر هي الدول النامية التي ستعاني من ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتسارع معدلات التضخم.
واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي على السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. وقال بيرول: إن جزءاً من هذه الاحتياطيات تم السحب منها بالفعل، وإن العملية مستمرة.
ورداً على الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، أغلقت إيران بشكل شبه كامل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من النفط والغاز العالميين، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.