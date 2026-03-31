عقارات دبي تتحدى التوترات بأفضل أداء فصلي في تاريخها

واصل السوق العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، محققاً مستويات قياسية جديدة، تفوقت على أرقام عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 23.8 % خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت التصرفات العقارية نمواً بنحو 30 % خلال الفترة ذاتها.

وتُعد هذه النتائج أفضل أداء فصلي في تاريخ تصرفات السوق العقاري في دبي على الإطلاق، ما يعكس قوة الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، ويؤكد جاذبية الأصول العقارية في الإمارة، مدعومة بعوائدها المجزية وجودتها العالية، إلى جانب استمرار الثقة في السوق، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغت المبيعات العقارية في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 175.8 مليار درهم، نتجت عن 47745 صفقة، مسجلة نمواً في القيمة بنسبة 23.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، والذي بلغت فيه المبيعات 142 مليار درهم، نتجت عن 45077 صفقة.

أفضل أداء فصلي

إلى ذلك، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026، نحو 251 مليار درهم، نتجت عن 61593 صفقة، مسجلة نمواً بنسبة 30 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، والذي بلغت فيه التصرفات 193 مليار درهم، نتجت عن 58039 صفقة.

وتوزعت التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026 كالآتي: 175.8 مليار درهم مبيعات، نتجت عن 47745 صفقة، و59.6 مليار درهم رهوناً، نتجت عن 11800 صفقة، و15.3 مليار درهم هبات، نتجت عن 2048 صفقة.

أبرز المناطق

وعلى صعيد التوزع الجغرافي، حلت منطقة اليلايس 1 في صدارة المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، عند 12.7 مليار درهم، تلتها منطقة معيصم الثانية بقيمة 9.7 مليارات درهم، ثم منطقة الخليج التجاري بـ 7.7 مليارات درهم، ثم منطقة الروية الأولى بقيمة 6.3 مليارات درهم، يليها منطقة نخلة ديرة بـ 5.8 مليارات درهم.

مارس 2026

وعلى أساس شهري، بلغت المبيعات العقارية خلال شهر مارس 2026 نحو 42.7 مليار درهم، نتجت عن 13265 صفقة، فيما بلغت التصرفات الإجمالية 56 مليار درهم، نتجت عن 17370 صفقة، حيث سجلت الرهون 10.9 مليارات درهم، نتجت عن 3648 صفقة، والهبات 2.4 مليار درهم، نتجت عن 457 صفقة.