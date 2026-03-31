«أبل» تعيد فتح متاجرها في الإمارات.. وتواصل خطط التوسع

أعادت شركة «أبل» فتح جميع متاجرها في الإمارات بعد إغلاق مؤقت جاء استجابة لتوجيهات الجهات المختصة، التي دعت القطاع الخاص لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وجود العمال في المناطق المفتوحة، في إطار الحرص على السلامة العامة.

وبحسب المعلومات الصادرة عن الشركة، استأنفت المتاجر عملياتها بشكل طبيعي اعتباراً من 31 مارس، مع العودة إلى ساعات العمل الرسمية بدءاً من الساعة 10 صباحاً، ما يعكس سرعة التكيف مع المتغيرات والالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها في الدولة.

وتدير «أبل» خمسة متاجر رئيسية في مواقع حيوية موزعة بين مدن دبي وأبوظبي ومدينة العين، تشمل دبي مول ومول الإمارات وجزيرة المارية وياس مول والجيمي مول، والتي تعد من أبرز وجهات التسوق والترفيه في الدولة، وتستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والسياح.

وتؤكد هذه الخطوة مجدداً الأهمية الاستراتيجية للسوق الإماراتية بالنسبة لشركة «أبل»، التي كانت قد أعلنت في عام 2024 عن استثمار يصل إلى 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) في الدولة، مع خطط مستمرة للتوسع وتعزيز حضورها الإقليمي.

ويعكس حجم هذه الاستثمارات ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد الإماراتي، الذي يتمتع ببنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة، فضلاً عن كونه مركزاً إقليمياً للتجارة والتكنولوجيا.

ويقدر حجم سوق التجزئة في الإمارات بنحو 70.5 مليار دولار (260 مليار درهم)، ما يجعله أحد أكبر الأسواق في المنطقة، حيث تلعب متاجر «أبل» دوراً محورياً ضمن هذا القطاع، باعتبارها من الوجهات الرئيسية للمقيمين والسياح الباحثين عن أحدث المنتجات التقنية وتجارب التسوق المتقدمة.

وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجزئة، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة وشراكات دولية واسعة، ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات الحيوية.