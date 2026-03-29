صدمة xAI.. إيلون ماسك في مأزق بعد مغادرة جميع مؤسسي الشركة

في خطوة مفاجئة أعلن جميع مؤسسي شركة xAI مغادرتهم للشركة، تاركين إيلون ماسك وحيدًا في مواجهة تحدٍ جديد. ما كان يُعد واحدة من أبرز الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، يجد نفسه الآن في قلب أزمة كبرى، وسط تصريحات ماسك بأن الشركة لم تُبنَ بشكل صحيح منذ البداية، وأنه سيعيد إعادة بنائها من الصفر. هذه الخطوة تأتي في وقت تتجه فيه SpaceX نحو دمج نشاطاتها مع xAI وX (المعروفة سابقًا بتويتر)، في محاولة لإطلاق رؤية جديدة تماما تحت مظلة واحدة.

وأفادت التقارير أن آخر مؤسس مشارك لإيلون ماسك يغادر شركة xAI. في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن جميع مؤسسي شركة xAI الناشئة للذكاء الاصطناعي، والبالغ عددهم 11، قد غادروا الشركة باستثناء اثنين . والآن، وفقاً لموقع "Business Insider"، غادر المؤسسان المتبقيان، مانويل كرويس وروس نوردين، الشركة أيضًا.

وقال موقع "Business Insider " إن كرويس أخبر الناس أنه سيغادر xAI ، ثم أفاد بأن نوردين غادر الشركة يوم الجمعة .

وزعم قطب التكنولوجيا إيلون ماسك مؤخرا أن شركة xAI "لم تُبنَ بشكل صحيح في المرة الأولى"، لذا فهي الآن "تُعاد بناؤها من الأساس". وقد استحوذت شركة SpaceX التابعة لماسك على الشركة مؤخرا ، مما جمع SpaceX وxAI وX ( المعروفة سابقًا باسم Twitter ) تحت مظلة شركة واحدة، وذلك في الوقت الذي تُشير فيه التقارير إلى أن SpaceX تُخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام .

بحسب موقع "Business Insider"، كان كل من كرويس ونوردين يرفعان تقاريرهما مباشرة إلى ماسك، حيث كان كرويس يقود فريق التدريب المسبق في الشركة، بينما كان نوردين بمثابة الذراع اليمنى لماسك. وتشير التقارير إلى أن نوردين انضم إلى شركة xAI قادماً من شركة تسلا، وكان له دور في التخطيط لعمليات تسريح واسعة النطاق في تويتر بعد استحواذ ماسك على الشركة في عام 2022.

ويشير رحيل جميع أعضاء الفريق المؤسس إلى وجود خلافات أو تحديات أعمق داخل الشركة. في الوقت نفسه، يُظهر نهج إيلون ماسك استعداده لإجراء تغييرات جذرية سريعة لتحقيق أهداف طويلة الأجل.

وتتنافس xAI الآن مع شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic وGoogle. لذا، لكي تتفوق على منافسيها، ستحتاج ليس فقط إلى تكنولوجيا متطورة، بل أيضاً إلى فريق عمل مستقر.