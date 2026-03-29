2.75 مليار دولار شراكة بين إنسيليكو ميديسين وإيلي ليلي لتطوير أدوية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Insilico Medicine، المتخصصة في تطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، توقيع اتفاقية ترخيص وبحث عالمية مع شركة Eli Lilly، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.75 مليار دولار، في واحدة من أبرز صفقات التعاون في قطاع التكنولوجيا الحيوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاق، ستحصل «إيلي ليلي» على حقوق حصرية لتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من الأدوية الفموية التجريبية التي طورتها «إنسيليكو»، والموجهة لعلاج أمراض محددة، في إطار توسيع محفظتها الدوائية عبر حلول مبتكرة.

وأوضحت «إنسيليكو» أنها ستحصل على دفعة أولية قدرها 115 مليون دولار، إلى جانب دفعات إضافية مرتبطة بتحقيق مراحل التطوير والتنظيم والتسويق، ما قد يرفع القيمة الإجمالية للاتفاق إلى 2.75 مليار دولار، إضافة إلى عوائد مستقبلية تعتمد على حجم المبيعات.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يتزايد فيه اعتماد شركات الأدوية العالمية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والتطوير، وخفض التكاليف، وتحسين كفاءة اكتشاف الأدوية، خاصة مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تدعم تقليل الاعتماد على التجارب الحيوانية.

وتعكس هذه الشراكة تحولاً استراتيجياً في صناعة الأدوية، حيث بات الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في تطوير العلاجات الجديدة، وفتح آفاق أوسع لتسريع الوصول إلى حلول طبية مبتكرة وأكثر كفاءة.