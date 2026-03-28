الهند تعتزم إنشاء 100 مطار و200 مهبط هليكوبتر لتعزيز الاتصال الإقليمي

تعتزم الهند تنفيذ خطة طموحة لتوسيع بنيتها التحتية في قطاع الطيران، عبر بناء 100 مطار و200 مهبط لطائرات الهليكوبتر في المدن والبلدات الصغيرة خلال السنوات المقبلة، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التجارة والسياحة.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال تدشين مشروع مطار نويدا الدولي، إن قطاع الطيران في الهند يشهد نمواً متسارعاً، ما يستدعي استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتوسيع أساطيل الطائرات. وأوضح أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 1.2 مليار دولار، سيستوعب 12 مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى.

ويُتوقع أن يصبح مطار نويدا، عند اكتماله، الأكبر في الهند، حيث يمتد على مساحة تقارب 7200 فدان، ويضم ستة مدارج للطائرات، مع توقعات بإقلاع طائرة كل دقيقتين. ويُنفذ المشروع عبر استثمار رئيسي من مطار زيورخ الدولي، ما يعكس اهتمام المستثمرين الدوليين بقطاع الطيران الهندي سريع النمو.

وأكد مودي أن المشروع سيسهم في ربط شمال الهند بالوجهات العالمية، ويدعم خطط الحكومة لتوسيع شبكة النقل الجوي خارج المدن الكبرى، بما يعزز التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل ارتباطاً.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع الطلب على السفر الجوي في الهند، حيث تضاعف عدد المطارات في البلاد من 74 مطاراً في عام 2014 إلى نحو 160 مطاراً حالياً، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في القطاع. كما أشار مودي إلى أن توسع شركات الطيران وارتفاع الطلب على الطائرات سيؤديان إلى زيادة الحاجة للعمالة الماهرة، ما يوفر فرص عمل واسعة للشباب الهندي.

ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية على أنها جزء من رؤية أوسع لتحويل الهند إلى أحد أكبر أسواق الطيران في العالم، عبر تحسين الربط الداخلي وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.