الفلبين تسعى لفرض سقف لسعر الأرز لمدة شهر مع صعود كلفة الوقود

أقر مجلس حكومي في الفلبين، معني بتنسيق الأسعار، خطة لفرض سقف سعري على الأرز المستورد، بحيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 50 بيزو (حوالي 0.83 دولار)، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الناتجة عن حرب إيران وتأثيراتها في الأسواق العالمية.

ويظل هذا الحد السعري المقترح، الذي أقره المجلس الوطني لتنسيق الأسعار، بانتظار موافقة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، حسب ما أعلنت وزارة الزراعة الفلبينية. وأوضحت الوزارة أن القرار سيشمل الأرز المستورد الذي يحتوي على نسبة 5% من الحبوب المكسورة، على أن يُطبق لمدة 30 يوماً، قابلة للتجديد حسب تطورات السوق. ويُعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية في الفلبين، إذ يمثل نحو 10% من سلة الاستهلاك الغذائي الوطنية، ويعتمد عليه ملايين المواطنين كمصدر رئيس للغذاء اليومي.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها يوم السبت أن هذه الخطوة تأتي ضمن تدخل حكومي مباشر للحد من ارتفاع أسعار سلعة أساسية، ولمنع أي ممارسات استغلالية قد تؤثر في القوة الشرائية للمواطنين. وقالت الوزارة إن السقف السعري يستهدف الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار وحماية الأسر ذات الدخل المحدود، وخصوصاً في المناطق الريفية التي تشهد ضغوطاً أكبر على مستوى المعيشة.

وتعكس هذه الإجراءات قلق الحكومة من تأثير الصدمات الدولية في الأسواق المحلية، إذ إن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الغذائية عالمياً يؤثر بشكل مباشر في تكلفة الاستيراد وأسعار التجزئة للأرز، ما قد يفاقم الضغوط التضخمية في البلاد. ويُتوقع أن يسهم السقف السعري في تخفيف الضغوط على المستهلكين، بينما يواصل القطاع الزراعي المحلي جهود تعزيز الإنتاج الوطني لتقليل الاعتماد على الواردات، ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد.

وعلى الرغم من أن السقف السعري مؤقت ويستمر لمدة شهر، فإنه يمثل مؤشراً إلى التزام الحكومة بالتحرك سريعاً لحماية الأسواق المحلية ومواطنيها من تقلبات الأسعار العالمية، ويعكس أهمية تدخل السلطات في إدارة أسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.