«بلاكستون» تتجاهل التوترات وتستثمر 250 مليون دولار في الإمارات

قامت شركة «بلاكستون» بأحد أولى استثمارات الأسهم الخاصة الداخلة إلى الإمارات منذ اندلاع التوترات في المنطقة، حيث خصصت 250 مليون دولار لمنصة جديدة للبنية التحتية للمدفوعات مقرها أبوظبي.

واستثمرت شركة الاستحواذ العملاقة في شركة Advanced Digital Gaming Technology، وهي مشروع يهدف إلى بناء بنية تحتية للمدفوعات والامتثال للأسواق الرقمية المنظمة عالمياً، وذلك وفقاً لبيان صدر الخميس. وتقدر قيمة الشركة بنحو مليار دولار، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريح رئيس «بلاكستون»، والرئيس التنفيذي للعمليات جون جراي، بأن «نقطة تحول» في إبرام الصفقات في الشرق الأوسط على وشك الحدوث. وقد أثارت التوترات اللاحقة تساؤلات حول هذا المسار، إلا أن أحدث استثمار للشركة يشير إلى استمرار الزخم.

كما قامت شركات أسهم خاصة، من بينها KKR وCarlyle Group وBain Capital، بتوسيع حضورها في منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة، من خلال افتتاح مكاتب ومحاولة التمركز لاقتناص صفقات مرتبطة ببرامج الخصخصة والقطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. وبدلاً من النظر إلى المنطقة كمصدر تمويل فقط، تسعى العديد من هذه الشركات الآن إلى بناء شركات داخلها.

وترى بلاكستون أن هناك فرصة كبيرة لنشر رؤوس الأموال على نطاق واسع في الإمارات لبناء شركات يمكنها النمو محلياً ودولياً، رغم التحديات قصيرة الأجل، حسب ما قاله جراي في بيان، الخميس. وأضاف أن قوة الإمارات في قطاعات السفر والترفيه والتكنولوجيا تجعلها سوقاً جاذبة على المدى الطويل.