الفخامة في دبي تتحدى التوترات.. بيع شقة «على المخطط» بـ 356.2 مليون درهم

سجل السوق العقاري الخميس صفقة قياسية لشقة فاخرة على المخطط بقيمة 356.2 مليون درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الشقة تقع في منطقة جميرا الثانية وتتكون من 6 غرف وصالة ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز دبي»، فيما تمتد الشقة على مساحة 31200 قدم مربعة أي ما يعادل 11417 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

تعكس هذه الصفقة القياسية استمرار الطلب القوي على الأصول الفاخرة في دبي، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث تتجه شريحة الأثرياء العالميين إلى العقارات عالية الجودة باعتبارها ملاذاً آمناً يحافظ على القيمة على المدى الطويل.

ويؤكد تسجيل صفقة بهذا الحجم على وحدات قيد الإنشاء، أن الثقة لا تزال مرتفعة في سوق دبي، خصوصاً في المشاريع الفاخرة ذات العلامات العالمية، والتي تستقطب رؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار والعائد في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.

وكان مشروع «أمان ريزيدنسز دبي» قد سجل مطلع شهر مارس الجاري بيع ثالث أغلى شقة في تريخ سوق عقارات دبي بقيمة 422 مليون درهم.

ويقع المشروع في جزيرة دبي بيننسولا التي تطورها شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري على الواجهة البحرية في ساحل جميرا بدبي.

إلى ذلك واصل القطاع العقاري في دبي أداءه الاستثنائي مسجلاً 3.6 مليارات درهم تصرفات عقارية نتجت عن 800 صفقة.