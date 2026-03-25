"ميتا" تسرح المئات من موظفيها

قال مصدر مطلع لرويترز ​إن شركة ميتا بلاتفورمز بدأت اليوم ‌الأربعاء ​تسريح بضع مئات من موظفيها في العديد من فرق العمل.

وأوردت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن ميتا تخطط لإجراء عمليات تسريح واسعة النطاق ⁠قد تطال 20 بالمئة أو أكثر من موظفيها وأن كبار المسؤولين التنفيذيين أبلغوا مسؤولين آخرين بالإدارة العليا بهذا الأمر ‌وطلبوا منهم البدء في التخطيط لكيفية تقليص عدد الموظفين.

وبدأت عمليات التسريح اليوم على ‌نطاق أضيق. وذكر تقرير سابق لصحيفة (ذي ‌إنفورميشن) أن هذه العملية ستشمل قسم ‌رياليتي لابس وفرق وسائل ‌التواصل الاجتماعي وعمليات التوظيف.

وقال متحدث باسم ميتا في ​بيان "تعمل الفرق ‌المختلفة ​في ميتا على إعادة الهيكلة ⁠أو تنفيذ التغييرات بانتظام لضمان أنها في أفضل وضع لتحقيق أهدافها. ونبحث عن ​فرص ⁠أخرى ⁠للموظفين الذين قد تتأثر وظائفهم إذا تسنى ذلك".

وتسعى الشركة الأم لفيسبوك إلى تعويض التكاليف ⁠المتزايدة المرتبطة باستثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن توقعت نفقات إجمالية تتراوح بين 162 مليار و169 مليار دولار في عام 2026، وارتفاع تعويضات الموظفين ‌مع إنفاق الشركة الملايين لتوظيف أفضل المواهب في مجال ​الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير السنوي للشركة أن عدد الموظفين اقترب من 79 ألفا في 31 ديسمبر.