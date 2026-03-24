كوريا الجنوبية تطلب دعم عمان في إمدادات النفط والغاز المسال

‌قال ​مكتب ⁠تشو هيون وزير خارجية جمهوريا كوريا الجنوبية اليوم ‌الثلاثاء إن ‌الوزير طلب ‌من ‌نظيره العماني تقديم ‌دعم ​فيما ‌يتعلق بإمدادات ​النفط ⁠الخام ​والغاز ⁠الطبيعي المسال، وذلك ⁠بسبب ⁠تعطل الشحنات المرتبط بالصراع ‌الدائر في الشرق ​الأوسط.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه كوريا الجنوبية تحديات متنامية على صعيد أمن الطاقة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز من منطقة الخليج، حيث تُعد من بين أكبر الدول المستوردة للطاقة عالمياً. وقد أدى تصاعد التوترات، خاصة مع تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى زيادة المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وبحسب المعطيات، فإن تعطل الشحنات لا يقتصر على التأخير اللوجستي فحسب، بل يمتد إلى تقليص الكميات المتاحة في الأسواق الفورية، ما يدفع الدول المستوردة إلى التحرك سريعاً لتأمين بدائل أو تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تنظر سيؤول إلى سلطنة عُمان كشريك موثوق يمكنه المساهمة في تخفيف حدة الضغوط، سواء من خلال زيادة الصادرات أو تسهيل ترتيبات التوريد.