"يونايتد إيرلاينز" تعتزم زيادة أسعار التذاكر 20% مع استمرار ارتفاع النفط

أعلن سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز، أن الشركة قد تزيد أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 20% إذا استمرت أسعار وقود الطائرات عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أوضح كيربي أن الشركة قامت بالفعل بتخفيض 5% من السعة التشغيلية على المسارات غير المربحة التي لا تغطي تكاليف الوقود المرتفعة، لكنها ترى أن الطلب على السفر لا يزال قويًا حاليًا.

كما توقعت يونايتد أن يصل سعر النفط إلى 175 دولارًا للبرميل في أسوأ السيناريوهات، وأن يظل فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027. وتواجه شركات الطيران الأمريكية الكبرى مثل يونايتد ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، دون وجود تحوطات مالية ضد تقلبات الأسعار، ما دفع بعض شركات الطيران لفرض رسوم إضافية على الوقود لتعويض التكاليف.

وأشار كيربي إلى أن استمرار الحرب في إيران يزيد من ضغوط سوق الطاقة العالمية، مؤثرًا بشكل مباشر على تكاليف تشغيل شركات الطيران وأسعار التذاكر للمسافرين.