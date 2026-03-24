اليابان تبدأ إطلاق احتياطي النفط الحكومي الخميس المقبل لمواجهة ارتفاع الأسعار

أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي أن البلاد ستبدأ إطلاق احتياطي النفط الحكومي الخميس المقبل، ضمن جهودها لضمان استقرار الإمدادات النفطية في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار بسبب الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضحت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء المعني بمناقشة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الياباني، وهو الإجراء الحكومي الثاني بعد بدء اليابان في إطلاق النفط من مخازن القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وأكدت تاكايشي أن الاحتياطي النفطي المشترك من دول الشرق الأوسط، المخزن حالياً في اليابان، من المتوقع أن يبدأ في النفاد بحلول نهاية الشهر الحالي، ما يجعل إطلاق الاحتياطي الحكومي خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الإمدادات وتخفيف تأثير الأسعار على الاقتصاد.

وقالت رئيسة الوزراء: «السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي»، مضيفة أن الحكومة ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الدول المعنية لضمان استقرار الأسواق وتقليل أي تأثيرات سلبية على الأنشطة الاقتصادية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية اليابان لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وضمان توافر النفط بأسعار مستقرة للمستهلكين والصناعات الحيوية في البلاد، ما يعكس حرص طوكيو على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.