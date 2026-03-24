الأسهم الأوروبية تصعد وسط إشارات متضاربة حول حرب الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم ​الثلاثاء من أدنى مستوياتها في ‌عدة ​أشهر، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مجموعة من الإشارات المتضاربة بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 578.45 نقطة بحلول الساعة ⁠0803 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025 في الجلسة السابقة.

وواصلت ‌أسهم قطاع الطاقة مكاسبها مقتفية أثر زيادة أسعار النفط.

وتعافت الأسهم العالمية بعد تكبدها خسائر ‌حادة، وذلك في أعقاب تأجيل الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب شن هجوم على ‌منشآت الطاقة الإيرانية وقوله ‌إن هناك محادثات إيجابية تجري معها، وهو ما نفته طهران ​ووصفته بأنه "عمليات ‌نفسية لم ​تعد تجدي نفعا".

وأغلقت ⁠إيران بشكل شبه كامل مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية، مما ​أثار ⁠مخاوف ⁠من تضخم مدفوع بأسعار الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على هذا الممر ⁠المائي للحصول على إمداداتها النفطية.

وانخفض سهم شركة ساب الألمانية للبرمجيات 2.2 بالمئة، بينما قفز سهم مجموعة بويج الإسبانية لمستحضرات التجميل 16 بالمئة بعد أن أعلنت إستي لودر ‌والمجموعة أنهما تجريان محادثات بشأن اندماج محتمل.

وعلى الصعيد الكلي، ​ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لمنطقة اليورو لشهر مارس والتي ستصدر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.