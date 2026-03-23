بكين تستدعي 12 شركة إلكترونية لتصحيح ممارسات المنافسة المفرطة

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن الجهات التنظيمية في بكين استدعت 12 شركة إلكترونية بارزة، من بينها ميتوان، وجيه دي دوت كوم، وتاوباو التابعة لشركة علي بابا، لتصحيح ممارسات المنافسة المفرطة.

وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن الشركات المستدعاة تشمل أيضاً سي تريب، وكونار، وجاودي، وجي جي كوم، وفليجي، وتونجتشينج ترافيل، وتوجيا، وشاوجو، ودوين، وكوايشو.

ووجدت السلطات أن بعض هذه المنصات حرمت التجار من حقهم في تحديد الأسعار بحرية، من خلال فرض ضمانات «بأقل الأسعار»، أو تسجيلهم في عروض «خاسرة» دون موافقتهم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. كما انتقدت الجهات التنظيمية الشركات لفرض قواعد غير معقولة، والمشاركة في ممارسات تسويقية خادعة، والحفاظ على حوكمة داخلية ضعيفة.