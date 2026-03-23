تباطؤ نمو «شاومي» الصينية إلى 7% وسط تحديات الاقتصاد ونقص الرقائق

من المتوقع أن تسجل شركة «شاومي» الصينية نمواً في إيراداتها الفصلية بنسبة 7% فقط، وهو أبطأ معدل لها منذ أكثر من عامين، في ظل الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين وتداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية.

ووفقاً لتقديرات، يُرجح أن تبلغ إيرادات الشركة نحو 116.58 مليار يوان في الربع الرابع، مع ترقب الأسواق لأداء قطاعاتها الرئيسة، وعلى رأسها الهواتف الذكية، التي يُتوقع أن تحقق 44.25 مليار يوان، إلى جانب قطاع السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والمبادرات الجديدة بإيرادات تبلغ 36.88 مليار يوان.

كما يُنتظر أن تسهم منتجات إنترنت الأشياء ونمط الحياة بنحو 24.43 مليار يوان، وخدمات الإنترنت بنحو 9.67 مليارات يوان، إضافة إلى إيرادات أخرى محدودة.

ويركز المحللون على عدة عوامل مؤثرة في أداء الشركة، أبرزها استمرار نقص رقائق الذاكرة، وتأثير التوترات في الشرق الأوسط في سلاسل الإمداد، فضلاً عن مدى تقدم «شاومي» في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تمثل محوراً رئيساً في استراتيجيتها المستقبلية.

وعلى مستوى العام الكامل، من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى نحو 460.79 مليار يوان، مع تسجيل أرباح تشغيلية بنحو 45.33 مليار يوان، وصافي ربح يبلغ 40.73 مليار يوان.

ومن المرتقب أن تعلن «شاومي» نتائجها المالية في 24 مارس الجاري، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لأداء الشركة في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.