7.3 مليارات درهم تجمعها "طلبات" في أكبر طرح أولي بالإمارات

من المتوقع أن تجمع طلبات، إحدى أكبر شركات توصيل الطعام في الشرق الأوسط، نحو (7.3 مليارات درهم) ملياري دولار فيما سيمثل أكبر طرح عام أولي بالإمارات بعد أن حددت شركتها الأم دليفري هيرو اليوم الجمعة سعر الطرح عند الحد الأعلى من النطاق المعلن في وقت سابق.

وذكرت دليفري هيرو أنها حددت السعر النهائي للسهم عند 1.60 درهم (0.4357 دولار) بإجمالي عائدات تبلغ نحو ملياري دولار.

وأوضحت أنها حددت السعر بالتشاور مع البنوك المكلفة بتقديم المشورة.

ورفعت دليفري هيرو يوم الأربعاء الحصة المقرر طرحها إلى 20 بالمئة من 15 بالمئة، مشيرة إلى "طلب كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين".

ويأتي طرح طلبات في سوق دبي للأوراق المالية بعد أن طرحت شركة لولو للتجزئة القابضة 30 بالمئة في سوق أبوظبي وجمعت 1.72 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي بالإمارات منذ بداية العام.

ومن المتوقع بدء التداول على سهم طلبات في العاشر من ديسمبر.

وقالت الشركة الأم "تعتزم دليفري هيرو الاحتفاظ بوضع الملكية غير المباشرة في طلبات عبر حصة أغلبية على المدى البعيد".

دخلت دليفري هيرو الشرق الأوسط لأول مرة في 2015 عندما اشترت طلبات من مجموعة التجارة الإلكترونية الألمانية روكيت إنترنت، التي استحوذت على طلبات مقابل نحو 150 مليون يورو (158.52 مليون دولار) في العام ذاته.