«أوبن إيه أي» تتجه لمضاعفة قوتها العاملة إلى 8000 موظف بنهاية 2026

تعتزم شركة أوبن إيه أي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مضاعفة عدد موظفيها تقريباً ليصل إلى 8000 موظف، مقارنة بنحو 4500 موظف حالياً، وذلك بحلول نهاية عام 2026.

وذلك بناءً على ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصدرين مطلعين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل فوري، كما لم تصدر أوبن إيه أي أي تعليق رداً على طلب الوكالة.

وبحسب التقرير، تخطط الشركة لتوزيع الجزء الأكبر من التعيينات الجديدة على أقسام تطوير المنتجات والهندسة والبحث والمبيعات، في إطار تسريع وتيرة الابتكار والنمو.

كما تعمل الشركة، المطورة لتطبيق تشات جي بي تي، على تكثيف توظيف متخصصين فيما يعرف بـ«السفراء التقنيين»، بهدف مساعدة الشركات على الاستفادة بشكل أفضل من أدواتها وخدماتها.

وأشار التقرير إلى أن أحدث جولة تمويل للشركة رفعت تقييمها إلى نحو 840 مليار دولار، بمشاركة شركات تكنولوجيا كبرى إلى جانب مجموعة سوفت بنك التابعة لرجل الأعمال ماسايوشي سون، ضمن جولة تمويل ضخمة بلغت 110 مليارات دولار.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان أطلق «إنذار أحمر» داخلياً في ديسمبر الماضي، إذ تم إيقاف المشاريع غير الأساسية وإعادة توجيه الفرق لتسريع وتيرة التطوير، وذلك استجابة للمنافسة المتصاعدة، خاصة من نموذج جيميني 3 «Gemini 3» التابع لشركة غوغل.