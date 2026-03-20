فيرجن أستراليا الجوية تعدل أسعار تذاكرها بما يعكس ضغوط التكاليف

قالت ​شركة خطوط فيرجن ‌أستراليا الجوية ​في بيان لرويترز، اليوم الجمعة، إنها تعمل على تعديل أسعار تذاكرها بعد ارتفاع ⁠التكاليف في قطاع الطيران نتيجة «لتفاقم الوضع في الشرق الأوسط».

وأغلقت أسهم ‌الشركة على انخفاض بـ5% ‌بعد أن تراجعت بنسبة 6.2% إلى أدنى ‌مستوى لها ‌على الإطلاق عند 2.42 دولار أسترالي ​خلال ‌الجلسة.

وتراجعت ​أسهم الشركة بنسبة ⁠22% منذ بداية الصراع في الشرق ​الأوسط ⁠في ⁠نهاية فبراير.

وقالت الشركة إن رحلاتها ⁠التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية لا تزال تتأثر بالوضع في الشرق الأوسط، إذ تم ‌إلغاء الرحلات حتى يوم السبت ​28 مارس 2026 على الأقل، وفقاً لما يظهره موقعها الإلكتروني.