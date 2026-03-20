فيرجن أستراليا الجوية تعدل أسعار تذاكرها بما يعكس ضغوط التكاليف

قالت شركة خطوط فيرجن أستراليا الجوية في بيان لرويترز، اليوم الجمعة، إنها تعمل على تعديل أسعار تذاكرها بعد ارتفاع التكاليف في قطاع الطيران نتيجة «لتفاقم الوضع في الشرق الأوسط».
وأغلقت أسهم الشركة على انخفاض بـ5% بعد أن تراجعت بنسبة 6.2% إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 2.42 دولار أسترالي خلال الجلسة.
وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 22% منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في نهاية فبراير.
وقالت الشركة إن رحلاتها التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية لا تزال تتأثر بالوضع في الشرق الأوسط، إذ تم إلغاء الرحلات حتى يوم السبت 28 مارس 2026 على الأقل، وفقاً لما يظهره موقعها الإلكتروني.