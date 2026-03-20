أسهم أوروبا تتجه نحو خسائر للأسبوع الثالث على التوالي

ارتفع المؤشر ستوكس ​600 الأوروبي قليلا اليوم الجمعة لكنه يتجه ‌لتسجيل ​خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، مع تفاقم المخاوف من التضخم وزيادة الاحتمالات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بسبب اتساع رقعة الصراع ⁠في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار النفط.

وصعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 588.37 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت ‌جرينتش، وكان القطاع المالي أكبر الرابحين، بينما تراجع قطاع الطاقة 0.7 بالمئة مع ‌هبوط أسعار النفط الخام.

وانخفض المؤشر ‌1.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وستكون ‌خسائره على مدى ‌ثلاثة أسابيع هي أطول سلسلة خسائر منذ أبريل 2025.

وشنت ‌إسرائيل هجمات ​جديدة على إيران اليوم ⁠الجمعة رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها أمس بعدم تكرار قصف ​البنية التحتية ⁠الإيرانية ⁠للغاز الطبيعي.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن ⁠صانعي السياسة يتوقعون مناقشة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.

وارتفع سهم يونيليفر للسلع ‌الاستهلاكية 1.2 بالمئة بعدما أكدت الشركة أنها تجري محادثات ​مع شركة ماكورميك اند كومباني، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، بشأن بيع أعمالها في قطاع الأغذية.