بيكر هيوز: منشآتنا لخدمات الطاقة في الشرق الأوسط تعمل بشكل طبيعي

قال لورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة لرويترز اليوم الاثنين: إن جميع منشآت الشركة تعمل بشكل طبيعي في الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات لرويترز على هامش مؤتمر آسيا للطاقة: «في الوقت الحالي جميع موظفينا بأمان، وتستمر المنشآت في العمل والتشغيل.. ونأمل في تهدئة التوتر».

وقال: إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد تأثير المواجهة بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة.

وتابع: «ما نعرفه هو أن الطلب قوي... وإذا كانت هناك قيود على الإمدادات من منطقة ما، فإن ذلك سيؤدي لفرص إمداد من مناطق أخرى».

وتحظى شركة بيكر هيوز بحضور كبير في الشرق الأوسط، يشمل مركزاً لخدمات النفط في السعودية. ويقع المقر الرئيسي لنشاطها في مجال التحكم في الضغط السطحي في أبوظبي.