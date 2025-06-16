أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر3% سنويا، بعد نموها بنسبة 3% خلال الشهر السابق.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن إجمالي مبيعات التجزئة تقيس إجمالي المبيعات منذ بداية الشهر وحتى نهايته. كما تشمل مبيعات التجزئة السلع التي يتم بيعها في المتاجر أو من خلال المنصات الإعلانية مثل الكتالوجات والصحف والمجلات، والقنوات التلفزيونية، والإذاعة والإنترنت. كما تشمل مبيعات الشركات التي تبيع أو تتعاقد على بيع منتجاتها مباشرة على أبواب المستهلكين.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى النمو القوي لمبيعات التجزئة يشير إلى زيادة ثقة المستهلكين، إذا كانت زيادة قيمتها ناتجة بدرجة كبيرة عن زيادة كمية المبيعات وليس عن ارتفاع الأسعار. وفي هذه الحالة يفيد نمو مبيعات التجزئة كل من باعة التجزئة الدوليين والمحللين في اليابان مثل سلاسل متاجر فاست ريتايلنج وريون كيكاكو وشيسيدو وإيستي لاودر ولوريال وكيه.في.إم.إتش وكيرينج وأسيكس.