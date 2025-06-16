الذهب يبلغ أعلى مستوياته في شهرين مع تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين في ظل لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة بعد أن أثار تصاعد الهجمات بين إسرائيل وإيران المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3447.07 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00.21 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3467.20 دولارا.

وتسبب أحدث تبادل للهجمات بين إسرائيل وإيران في سقوط ضحايا من المدنيين وزاد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة في الوقت الذي حث فيه كل جيش المدنيين في الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لمزيد من الهجمات.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف لإطلاق النار لكنه قال إنه‭‭ ‬‬في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض القتال حتى النهاية.

من المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو على أن يصدر قراره يوم الأربعاء.

وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، فإن الأسواق تترقب أي مؤشرات على احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.23 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 إلى 1234.47 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 إلى 1036.58 دولارا.