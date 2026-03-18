أسعار القمح الأمريكي تقفز بتصاعد مخاوف الجفاف

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء في الأسواق الآسيوية، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن تدهور محصول القمح الشتوي في جنوب الولايات المتحدة نتيجة موجة جفاف واسعة.

وأظهرت بيانات حديثة لوزارة الزراعة الأمريكية، تغطي الأسبوع المنتهي في 15 مارس، تراجع نسبة المحاصيل المصنفة ضمن فئة «جيدة إلى ممتازة» في ولايتي كانساس وأوكلاهوما، مقابل ارتفاع نسبة المحاصيل ذات الحالة «السيئة إلى السيئة جداً»، ما يعكس تدهور جودة الإنتاج.

وفي هذا السياق، توقعت شركة «فايسالا إكس ويذر» استمرار الجفاف خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي قد يزيد من نقص الرطوبة في مناطق حزام القمح ويضغط على الإنتاج.

وارتفعت أسعار القمح 1.7% خلال التداولات قبل أن تقلص مكاسبها، فيما ارتفعت أيضاً أسعار الحبوب والبذور الزيتية، وسط توقعات بانخفاض إمدادات الأسمدة على المدى القريب. وارتفعت العقود الآجلة للقمح 1% إلى 6.325 دولارات للبوشل، كما صعدت أسعار الذرة 0.9% إلى 4.58 دولارات للبوشل، وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا 0.5%.