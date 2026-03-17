النفط يرتفع أكثر من 2% مع تعطل الإمدادات بفعل حرب إيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء، معوضة جزءا من خسائر ​الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز ورفض ‌حلفاء الولايات ​المتحدة الدعوات لإرسال سفن حربية لمساعدة الناقلات على عبور الممر المائي الحيوي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.74 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 102.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0357 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 95.95 دولار.

وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا 2.8 بالمئة عند ⁠التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3 بالمئة بعد أن أبحرت بعض السفن عبر المضيق. ويشهد مضيق هرمز - الذي يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم - توقفا كبيرا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، مما ‌أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي في مذكرة "لا تزال المخاطر كبيرة: يكفي أن تقوم جماعة مسلحة إيرانية واحدة بإطلاق صاروخ أو زرع لغم ‌على ناقلة عابرة لإشعال الوضع برمته من جديد".

ورفض عدد من ‌حلفاء الولايات المتحدة دعوة رئيسها دونالد ترامب أمس الاثنين لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن ‌عبر مضيق هرمز، مما أثار انتقاداته ‌متهما الشركاء الغربيين بالجحود بعد دعمهم لعقود.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "في الوقت الحالي، تركز أسواق النفط ​على أمد الصراع وتوقف ‌الإمدادات عبر مضيق هرمز".

وارتفعت أسعار ⁠الخامات القياسية التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتصبح أغلى أنواع النفط في العالم، وأرجع المتعاملون ذلك إلى انخفاض الإمدادات المتاحة للتسليم.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إيران طلبت من الهند الإفراج عن ثلاث ناقلات نفط جرى احتجازها في فبراير وذلك في إطار محادثات تهدف ‌إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع علم الهند أو المتجهة إليها من الخليج عبر مضيق هرمز.

وللحد من ارتفاع ​تكاليف الطاقة، اقترح رئيس وكالة الطاقة الدولية أن تسحب الدول الأعضاء المزيد من النفط إضافة إلى 400 مليون برميل كانت قد وافقت بالفعل على سحبها من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وقالت إسرائيل إنها لديها خططا مفصلة لمواصلة الحرب لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في الوقت الذي شن فيه ​الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في ‌أنحاء إيران خلال الليل.





