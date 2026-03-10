وكالة الطاقة الدولية تجري محادثات طارئة في ظل اضطراب سوق النفط العالمية

تعقد الدول الـ 32 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسط ظروف صعبة في أسواق النفط العالمية.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع سيقيم "أمن الإمدادات وظروف السوق الحالية"، مما سيساعد في تحديد ما إذا كان ينبغي على الدول الأعضاء الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وقد دعا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى هذه المحادثات مع حكومات الدول الأعضاء في الوكالة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استضافت وكالة الطاقة الدولية اجتماعًا لوزراء طاقة مجموعة الدول السبع.

وقال بيرول في بيان عقب تلك المحادثات: "تدهورت الأوضاع في أسواق النفط خلال الأيام الأخيرة"، مضيفا "بالإضافة إلى تحديات عبور مضيق هرمز، فقد انخفض إنتاج النفط بشكل كبير. وهذا يشكل مخاطر كبيرة ومتزايدة على السوق".

وقال بيرول "ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق".

وأفادت الوكالة بأن الدول الأعضاء تمتلك نحو 2ر1 مليار برميل من احتياطيات النفط الطارئة، إضافةً إلى ذلك، تُقدّر المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها أن مخزونات القطاع تبلغ 600 مليون برميل أخرى.

وتستخدم الدول احتياطياتها النفطية الاستراتيجية خلال الأزمات لتحقيق استقرار الأسواق أو لمواجهة نقص الإمدادات. ونادرًا ما يتم اللجوء إلى هذا الإجراء.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه تم اللجواء إلى الاستخدام المنسق للاحتياطيات خمس مرات منذ تأسيسها قبل أكثر من 50 عاما.