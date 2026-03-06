1140 رحلة من مطار دبي خلال 84 ساعة لإعادة المسافرين

أعلنت مطارات دبي - عبر منصة إكس - أنها نجحت خلال الساعات الـ84 الماضية في تسهيل تشغيل أكثر من 1140 رحلة جوية عبر مطاري دبي الدولي (DXB) ودبي ورلد سنترال (DWC)، في إطار الجهود المبذولة لمساعدة المسافرين على العودة إلى وجهاتهم.

وأوضحت أنه خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس غادرت أكثر من 500 رحلة من المطارين، ما وفر نحو 105 آلاف مقعد للمغادرة إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، مع استمرار زيادة عدد الرحلات بشكل ملحوظ يوماً بعد يوم.

وأكدت مطارات دبي أنها تعمل على إضافة المزيد من الرحلات إلى جدول التشغيل يومياً مع تحسن الأوضاع التشغيلية، داعية المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران للحصول على آخر التحديثات.