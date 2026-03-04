وزير الخزانة الأمريكي: زيادة الرسوم العالمية إلى 15% قد تطبق الأسبوع الجاري

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن خطة الرئيس دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية الشاملة من 10% إلى 15% من المرجح تنفيذها هذا الأسبوع.

بيسنت ذكر بمقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» (CNBC) رداً على سؤال بشأن موعد تطبيق الزيادة إلى 15%: «من المرجح أن تطبق في أي وقت الأسبوع الجاري».

كان ترامب فرض الشهر الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم نظام الرسوم الجمركية السابق الذي أقره. وأشار بيسنت إلى أن الصلاحيات القانونية للرسوم الجديدة تسمح بتطبيقها لمدة 150 يوماً فقط. وخلال هذه الفترة «ستبحث السلطات التجارية الأمريكية استخدام تشريعات أخرى لإعادة العمل بنظام الرسوم الذي كان معمولاً به قبل حكم المحكمة العليا»، وفقاً لوزير الخزانة.

وأضاف بيسنت: «أعتقد بقوة أن معدلات الرسوم الجمركية ستعود إلى مستوياتها السابقة خلال خمسة أشهر». موضحاً أن الرسوم المفروضة بموجب المادتين 301 و232 «تتحرك ببطء شديد، لكنها أكثر صلابة».