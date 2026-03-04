طيران الإمارات تعلن استمرار تعليق رحلات دبي حتى 7 مارس

أعلنت طيران الإمارات تمديد تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت دولة الإمارات يوم 7 مارس 2026، نتيجة استمرار إغلاق الأجواء في عدد من دول المنطقة.

وأوضحت الناقلة أنها تواصل تشغيل جدول محدود من الرحلات، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة على الرحلات المتاحة. كما سيتم قبول ركاب الترانزيت عبر دبي فقط في حال كانت رحلاتهم التالية مؤكدة وقيد التشغيل.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتلقوا إشعارًا مباشرًا منها أو يكن لديهم حجز مؤكد على إحدى الرحلات العاملة ضمن الجدول المحدود.

وأكدت أنها تتابع التطورات بشكل مستمر، وستقوم بتحديث جدول عملياتها وفق المستجدات، مشيرة إلى أن آخر المعلومات المتعلقة بالرحلات سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ونصحت الناقلة عملاءها بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم للاطلاع على أي تغييرات أو إلغاءات، إضافة إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم لمعرفة أي تغييرات أو إلغاءات قبل التوجه إلى المطار.

وفيما يخص الخيارات المتاحة للمسافرين المتأثرين، بينت الشركة إمكانية إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها للسفر في أو قبل 27 مارس 2026، أو طلب استرداد قيمة التذكرة للحجوزات المقررة للسفر في أو قبل 12 مارس 2026. ويمكن تقديم طلب الاسترداد عبر نموذج مخصص في حال الحجز المباشر مع الناقلة، أو من خلال وكيل السفر عند الحجز عبره.

وشددت الشركة على أهمية تحديث بيانات الاتصال عبر خدمة «إدارة الحجز» لضمان استلام جميع الإشعارات المتعلقة بالرحلات.

كما أعلنت إغلاق جميع مراكز إنهاء إجراءات السفر داخل المدينة في دبي مؤقتًا وحتى إشعار آخر.

واختتمت الناقلة بيانها بالتأكيد على أن سلامة وأمن المسافرين وأطقم العمل تظل في صدارة أولوياتها، معربة عن تقديرها لتفهم العملاء وصبرهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.