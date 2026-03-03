اكتشاف مذهل.. شكل جديد من الألومنيوم يغير الصناعة العالمية

ابتكر باحثون في كلية كينجز كوليدج لندن شكلاً غير معتاد من الألومنيوم، يفتح الباب أمام بدائل أكثر استدامة وأقل تكلفة للمعادن الأرضية النادرة المستخدمة على نطاق واسع في الصناعة الحديثة.

قاد الدراسة الدكتورة كلير باكيويل، المحاضرة الأولى في قسم الكيمياء، وفريقها الذي نجح في تصميم جزيئات عالية التفاعل تعتمد على الألومنيوم، قادرة على كسر أقوى الروابط الكيميائية. وقد أظهرت نتائجهم، المنشورة في مجلة Nature Communications، هياكل جزيئية جديدة لم يسبق رصدها، ما يمهد الطريق لتفاعلات كيميائية مبتكرة.

من أبرز الإنجازات اكتشاف مركب سيكلوتريالومان، الذي يتألف من ثلاث ذرات ألومنيوم مترابطة مثلثياً، ويتميز بمستوى غير معتاد من التفاعل مع الحفاظ على استقراره في المحاليل المختلفة. هذا الاستقرار يسمح له بالمشاركة في عمليات مثل انشطار ثنائي الهيدروجين ونمو سلاسل الإيثين، وهو مركب أساسي في الصناعة الكيميائية.

تأتي أهمية هذا الاكتشاف في قدرته على تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين والبلاديوم، المكلفة وصعبة الاستخراج، وغالباً ما تكون موجودة في مناطق غير مستقرة سياسياً. كما أوضحت باكيويل: "اخترنا الألومنيوم لأنه متوفر بكثرة وأرخص بحوالي 20 ألف مرة من هذه المعادن الثمينة".

يتجاوز هذا البحث مجرد محاكاة المعادن الانتقالية، إذ اكتشف الفريق مسارات تفاعل جديدة كلياً، بما في ذلك تكوين حلقات الألومنيوم والكربون الخماسية والسباعية عبر التفاعل مع الإيثين، مما يفتح آفاقاً لإنتاج مواد صناعية جديدة وأكثر صداقة للبيئة وأقل تكلفة.

وقالت باكيويل: "نحن في مرحلة الاستكشاف فقط، لكن ما رأيناه حتى الآن يشير إلى إمكانية إحداث تحول في الكيمياء الصناعية نحو مسارات أنظف وأكثر اقتصادية، مع فتح أبواب لاكتشافات جديدة".