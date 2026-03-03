رغم التوترات العالمية... «ديرتور» الألمانية تسجل طلباً قوياً على السفر والرحلات السياحية

رغم الأزمات الجيوسياسية الأخيرة، يشهد قطاع السفر والسياحة طلباً قوياً على الحجز، وفق ما أعلنه ثاني أكبر منظمي الرحلات السياحية في ألمانيا، شركة «ديرتور».

وقال كريستوف ديبوس رئيس الشركة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «رغم التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، لا يزال الطلب على السفر لقضاء العطلات مرتفعاً للغاية، ما يعكس استمرارية رغبة العملاء في السفر حتى في أوقات عدم اليقين العالمي».

وأشار ديبوس إلى أن العملاء أصبحوا أكثر حرصاً على متابعة الوضع في الوجهات السياحية، مطالبين بمزيد من الاستشارات والدعم، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة، التي شملت غارات جوية وصاروخية على إيران، وردود فعل إيرانية في الخليج.

ونتيجة لذلك، اضطرت «ديرتور» إلى تعليق جميع الرحلات إلى المناطق المشمولة بتحذيرات السفر حتى يوم الخميس المقبل، مع تقديم حلول بديلة للمسافرين، تشمل إعادة الحجز، الإلغاء المجاني، أو توفير طرق بديلة للعودة، لضمان راحة وسلامة الضيوف.

ومن المتوقع أن يكون الوضع في الشرق الأوسط على رأس المواضيع المطروحة في معرض بورصة السياحة الدولية في برلين، الذي يعد أكبر معرض سياحي متخصص في العالم وينطلق اليوم الثلاثاء.

وتنشط شركة «ديرتور» في 16 سوقاً مصدراً، وتشمل شبكتها 130 شركة و9200 موظف، إضافة إلى إدارة نحو 100 فندق، مؤكدة استمرار الطلب القوي على السفر رغم التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

ويحرص العملاء بشكل متزايد على الاطلاع على الوضع في الوجهات قبل السفر، ما دفع الشركة إلى تكثيف خدمات الاستشارة والدعم، بما في ذلك إعادة الحجز أو الإلغاء المجاني أو توفير بدائل للعودة، لضمان راحة وسلامة المسافرين في ظل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية.