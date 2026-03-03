أول رحلة لـ "طيران الإمارات" تصل إلى فرانكفورت بعد إلغاء الرحلات بسبب أحداث المنطقة

أقلعت أولى الطائرات التابعة لشركة طيران الإمارات من دبي متجهة إلى فرانكفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من الإلغاءات التي شهدتها الرحلات نتيجة الحرب مع إيران.

وقالت متحدثة باسم فرابورت، المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "طيران الإمارات في الجو وهي قادمة إلى هنا"، ومن المتوقع وصول الطائرة إلى فرانكفورت عقب ظهر اليوم، وفق صفحة الوصول التابعة للمطار على الإنترنت.

وتوفر دولة الإمارات رحلات خاصة للركاب العالقين بعد الإلغاءات، مع منح أولوية في المرحلة الأولى للمسافرين الذين لديهم حجوزات قائمة بالفعل، حيث يتم إعلام العملاء الذين جرى تحويلهم إلى رحلات محدودة مباشرة من قبل الشركة.

ودعت طيران الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقي إشعار رسمي لتجنب الفوضى وضمان سير الإجراءات بسلاسة. وكان قد أعلنت الإمارات يوم السبت الماضي عن إغلاق جزئي لمجالها الجوي وتعليق جميع الرحلات في مطارات دبي كإجراء احترازي خلال الأيام الأولى من الأزمة.