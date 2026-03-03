ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على خطوط آسيا وأوروبا

ارتفعت أسعار الرحلات الجوية ​بين آسيا وأوروبا بشكل كبير بعد إغلاق المطارات ​الرئيسية في الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فيما أظهرت المواقع الإلكترونية لشركات الطيران أن التذاكر على كثير من الخطوط الجوية محجوزة بالكامل لأيام.

وظلت المطارات الرئيسية في الخليج، ⁠بما في ذلك مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم والذي يتعامل عادة مع ما يربو على ألف رحلة يومياً، مغلقة لليوم الرابع على التوالي الثلاثاء، ما قلص الطاقة الاستيعابية للرحلات على المسارات الأكثر رواجاً مثل أستراليا - أوروبا، حيث ‌تتمتع طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية عادة بحصة سوقية كبيرة.

وقال آندرو ستارك، المدير الإداري العالمي لمجموعة فلايت ‌سنتر ترافيل جروب الأسترالية: إن المجموعة شهدت زيادة 75% في المكالمات ​الواردة إلى متاجرها وخطوط ​المساعدة الطارئة منذ بدء الأزمة، ⁠وإن فرقها تعمل على مدار الساعة لمساعدة العملاء المتضررين.

وأضاف: «الأستراليون يتمتعون بقدرة كبيرة على التكيف، وبدأوا بالفعل في ​إعادة ⁠حجز ⁠رحلاتهم إلى بريطانيا وأوروبا عبر مسارات بديلة عبر الصين وسنغافورة ومراكز آسيوية أخرى، وكذلك إلى أمريكا الشمالية عبر ⁠مراكز مثل هيوستن».

ويمكن لشركات الطيران التي تقدم رحلات مباشرة بين آسيا وأوروبا تجاوز المجال الجوي المغلق في الشرق الأوسط بالطيران شمالاً عبر القوقاز ثم أفغانستان أو جنوباً عبر مصر ثم ‌السعودية ثم سلطنة عمان.

ولكن ذلك قد يزيد من مدة ​الرحلات واستهلاك الوقود، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى البعيد.