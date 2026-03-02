الأسهم الصينية بأعلى مستوى في 10 سنوات

أغلقت الأسهم الصينية عند أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في ختام تعاملات الاثنين، حيث أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالطاقة والذهب والدفاع في أعقاب الصراع الإيراني الأمريكي.

وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.45% عند 4182 نقطة، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسات منذ يونيو 2015، وصعد «سي إس آي 300» بنحو 0.4% عند 4728 نقطة، فيما تراجع «شنتشن المركب» 0.7% ليغلق عند 2744 نقطة.

وخلال التعاملات صعدت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية 0.35% لتتداول عند 6.8826 يوان.

وفي المقابل، هبط مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 2.15%، ليصل إلى أدنى مستوى له في شهرين، متأثراً بحالة القلق الجيوسياسي بعد الضربات التي استهدفت إيران، حيث تعتبر سوق هونغ كونغ أكثر حساسية لتقلبات الأسواق العالمية، بحسب «رويترز».