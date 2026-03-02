تويوتا تقترب من أكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركات اليابانية

تمكنت مجموعة «تويوتا» اليابانية من التوصل إلى اتفاق تاريخي مع صندوق «إليوت إنفستمنت مانجمنت» لخصخصة شركة «تويوتا إندستريز»، في صفقة تمهد الطريق لأكبر عملية استحواذ على شركة يابانية في التاريخ.

ووافقت المجموعة على رفع سعر السهم إلى 20.6 ألف ين، ما يرفع القيمة الإجمالية للشركة إلى 6.7 تريليونات ين (ما يعادل 43 مليار دولار)، مقارنة بسعر إغلاق الجمعة البالغ 20.23 ألف ين.

ويعكس العرض الجديد زيادة بنسبة 9.6 % عن السعر السابق، وهو ما دفع «إليوت» – المستثمر النشط الذي ضغط لرفع القيمة – إلى قبول الصفقة، وإنهاء المواجهة مع عملاق صناعة السيارات الياباني.

كما قررت المجموعة تمديد فترة عرض الشراء حتى 16 مارس الجاري، لضمان جذب أكبر عدد من المساهمين، والمضي قدماً في عملية الاستحواذ الإجباري، وإعادة شراء الأسهم، بحسب «بلومبرج».