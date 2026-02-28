لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط

يؤثر الهجوم على إيران من جانب إسرائيل والولايات المتحدة على حركة الطيران في الشرق الأوسط.

وأعلن متحدث باسم لوفتهانزا أنه تم تعليق عدة رحلات إلى وجهات في الشرق الأوسط، مضيفا أنه لن يتم تسيير رحلات إلى تل أبيب في إسرائيل، وبيروت في لبنان، وعمان في الأردن، وأربيل في العراق، وطهران في إيران حتى 7 مارس المقبل.

وأوضح المتحدث أنه لن يتم استخدام الأجواء الجوية لكل من إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى 7 مارس.

وذكر المتحدث أنه يمكن للمسافرين المتضررين إعادة حجز رحلاتهم إلى موعد لاحق من دون رسوم أو استرداد ثمن التذكرة، معربا عن أسف الشركة للإزعاج الناتج تطورات الأوضاع، مؤكدا أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تحظى بالأولوية القصوى للمجموعة.