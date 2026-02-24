فيديكس تقاضي أمريكا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

رفعت ​شركة الشحن العالمية فيديكس، الإثنين، دعوى ‌قضائية ​أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع ⁠الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، ‌لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر. ويتوقع خبراء ‌اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية ‌الأمريكية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات ‌استرداد بعد أن ‌قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بأغلبية ستة أصوات مؤيدة ​مقابل اعتراض ‌ثلاثة بأن ترامب ​تجاوز سلطته باستخدام قانون ⁠الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة. وقالت فيديكس في الدعوى ​القضائية، ⁠في ⁠إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم ⁠الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون». وعملت فيديكس وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من ممفيس مقراً لها القيمة ‌الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت فيديكس في دعواها القضائية ​أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأمريكية هم المدعى عليهم.